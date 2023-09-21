В Ингушетии в приложении воссоздадут быт древних ингушей в башнях

Реализовать проект планируют весной 2024 года

МАГАС, 21 сентября. /ТАСС/. Приложение с 3D-моделями самых крупных средневековых башенных комплексов, расположенных в горном Джейрахском районе, с воссозданным бытом древних ингушей создадут в Ингушетии. Проект "Великий шелковый путь - дорога ингушей" будет реализован на грант Президентского фонда культурных инициатив, рассказал ТАСС руководитель проекта Заурбек Ведзижев.

"В рамках реализации проекта мы хотим создать мобильное приложение 3D, где будет размещено шесть крупных башенных комплексов Ингушетии, в общей сложности нами будет оцифровано более 240 архитектурных и исторических памятников. В приложении пользователь, а это и туристы, и жители республики, сможет увидеть, как выглядели башни, когда в них еще жили наши предки, как был построен их быт, как выглядели башни изнутри, какая утварь там находилась. При помощи этого приложения и сайта мы хотим все это воссоздать не только для нынешней молодежи, но и для будущих поколений", - сказал Ведзижев.

По его словам, команда проекта в ближайшее время приступит к работе и съемкам. Завершить проект и представить бесплатное приложение, сайт и цикл короткометражных роликов планируется весной 2024 года.

"Работать мы будем совместно с НИИ имени Чаха Ахриева, министерством культуры региона, археологами и тейпами, чтобы представленная визуальная, текстовая и аудиоинформация была максимально исторически достоверной. Мы рассчитываем, что это будет приложение, с помощью которого любой сможет прогуляться в горной Ингушетии, зайти внутрь башни, посмотреть утварь, предметы быта, оружие. Кроме того, на территории 100-метровой башни Согласия в Магасе будет размещена сенсорная панель для туристов со всей информацией из приложения", - добавил руководитель проекта.

Ведзижев также отметил, что в дальнейшем команда проекта планирует расширить свою работу и охватить большее количество башенных комплексов, включить в проект все объекты историко-культурного наследия Ингушетии, в том числе и ее равнинной части.

Реализовываться проект будет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.