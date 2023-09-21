В Брянске в 2024 году намерены построить семейный досуговый центр за 16 млрд рублей

Его площадь составит 250 тыс. кв. м

ТАСС, 21 сентября. Семейный досуговый центр построят в Брянске в 2024 году. Объем инвестиций составит более 16 млрд рублей, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Крупный инвестиционный проект реализуется в Брянске - ведется строительство инновационного многофункционального комплекса нового поколения, который должен стать центром семейного досуга за счет множества направлений. Объем инвестиций - более 16 млрд рублей. Площадь строящегося многофункционального комплекса - 250 тыс. кв. м", - написал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году. В досуговом центре будут располагаться девять бассейнов, в том числе 50-метровый бассейн с 10 дорожками, а также спортзалы, гостиница на 150 мест, концертный зал, панорамный аквариум, зоны отдыха для детей и взрослых. "Важно, что реализация проекта позволит создать более 3 тыс. рабочих мест", - добавил Богомаз.