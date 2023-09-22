Миронов попросил наделить статусом тренера учителей физкультуры в селах

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" пояснил, что по действующим правилам для получения такого статуса специалистам в этой сфере необходимо иметь не менее 12 воспитанников в одной группе, что сложно сделать в сельской местности

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил министру спорта РФ Олегу Матыцину наделять статусом "тренер-преподаватель" граждан, которые преподают физкультуру в сельской местности, без учета наполняемости групп. Письмо на имя Матыцина есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу Вас проработать вопрос корректировки действующего законодательства в части возможности получения статуса "тренер-преподаватель" гражданами, осуществляющими учебно-тренировочный процесс в сельской местности, без учета наполняемости групп", - написал Миронов.

Политик пояснил ТАСС, что несколько лет назад в законодательство о спорте были внесены изменения, которые негативно сказались на развитие спорта на селе. По действующим правилам для получения статуса тренера специалистам в этой сфере необходимо иметь не менее 12 воспитанников в одной группе. "В городе собрать такую группу несложно, но где взять столько детей и молодежи в сельской местности? Там набрать необходимое количество воспитанников для получения статуса «тренер-преподаватель» часто бывает невозможно, и поэтому опытных педагогов с многолетним тренерским стажем «понижают» до «инструкторов»", - отметил Миронов.

Кроме того, большинство спортивных школ, имеющих отделение в сельской местности, после внесения изменений в законодательство были лишены лицензии и переименованы в физкультурно-спортивные центры. "Тренеры существенно потеряли в зарплате, быстро потеряли интерес к работе на селе и стали перебираться в крупные города, где численность населения больше", - добавил Миронов.

"Отток тренерских кадров привел к закрытию многих спортивных секций в сельской местности, и из-за этого молодежь оказалась предоставлена сама себе со всеми вытекающими негативными социальными последствиями", - сказал парламентарий.