Якутский проект "Плейстоценовый парк" представят на конференции ООН об изменении климата

Мероприятие пройдет в ОАЭ с 30 ноября по 12 декабря

ЯКУТСК, 22 сентября. /ТАСС/. Якутский проект "Плейстоценовый парк" по воссозданию экосистемы мамонтовых степей представят на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в ОАЭ с 30 ноября по 12 декабря. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Благотворительного фонда Андрея Мельниченко Елена Чернышкова.

"Фонд Андрея Мельниченко и Плейстоценовый парк <...> работают совместно с недавних пор. Один из первых шагов в нашем сотрудничестве - это представление проекта "Плейстоценовый парк" на главной климатической конференции мира - COP-28 (28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - прим. ТАСС) в Дубае", - сказала Чернышкова.

По словам директора Плейстоценового парка Никиты Зимова, при поддержке фонда парк получил новые партии бизонов и овцебыков. Бизоны были куплены на специальной ферме в Дании. Их транспортировка в Якутию заняла пять месяцев. Овцебыки доставлены Северным морским путем из ямальского природного парка "Ингилор" транзитом через порт Архангельска. Животные проходят адаптацию к новым условиям и готовятся к морозной зиме в Якутии.

Научный эксперимент Плейстоценового парка начался 20 лет назад. В его основе идея воссоздания высокопродуктивной экосистемы, схожей с экосистемой эпохи позднего Плейстоцена ("мамонтовая степь") за счет внедрения на территорию тундры крупных травоядных животных. В настоящее время в парке обитают бизоны, овцебыки, верблюды, олени и якутские лошади.

В 2023 году Плейстоценовый парк и Благотворительный фонд Андрея Мельниченко заключили соглашение сроком на 10 лет о развитии научного эксперимента, результаты которого станут основой климатического проекта по сокращению выбросов углекислого газа (метана) в масштабах всей зоны вечной мерзлоты.

Фонд Андрея Мельниченко - частный благотворительный фонд, созданный в 2017 году для поддержки общественных инициатив. Фонд ведет работу по созданию условий для поддержки талантливых детей в сфере точных и естественных наук. Сотрудничество с Плейстоценовым парком и разработка эффективного климатического проекта - флагманское направление развития фонда.