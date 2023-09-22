В Московском зоопарке открыли экспозицию "Животные тропиков"

Посетители смогут увидеть жирафа Самсона, тапира Сью, красных панд Рыжика и Зейн

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Новая экспозиция для наблюдения за жирафом, тапиром и красными пандами "Животные тропиков" открылась в Московском зоопарке. Она расположена на старой территории зоосада, сообщается на сайте мэра столицы.

"В Московском зоопарке открылась новая экспозиция "Животные тропиков". Ее разместили на старой территории зоосада в павильоне по адресу: Большая Грузинская улица, дом 1, строение 17. В здании создана галерея для наблюдений за животными. Под одной крышей находятся внутренние вольеры жирафа Самсона, тапира Сью, красных панд Рыжика и Зейн. Теперь гости зоопарка могут зайти в павильон в любое время года и увидеть, как живут звери", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что для наблюдения за красными пандами установлены панорамные стекла, а чтобы следить за жирафом и тапиром, сделаны круглые окна. Ранее посетители могли видеть жирафа и тапира только летом, гуляющими по открытой огороженной территории, теперь же появилась возможность заглянуть во внутренние помещения для животных.

Поясняется, что зимние помещения для жирафа и тапира расположены в павильоне рядом и разделены перегородкой. Жилище красных панд находится напротив. Экспозиция "Животные тропиков" включает в себя также уличные вольеры жирафа, тапира, красных панд. Площадки для выгула примыкают к павильону. В настоящее время тапир все дни проводит в уличном вольере, жираф и красные панды уже начали заходить в свои внутренние домики. Для красных панд построили новый вольер, который состоит из двух частей: открытой территории для прогулок и внутреннего помещения.

"В новом вольере установлено множество бревен, по которым красным пандам удобно лазить. Также для животных сделаны домики и многочисленные мостики. Уличная часть вольера засажена травой, кустами и небольшими деревьями", - привели в тексте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.