Профсоюзы объявили о прекращении забастовок на СПГ-заводах Chevron в Австралии

Забастовка работников двух СПГ-заводов нефтегазовой компании Chevron началась 8 сентября

СИДНЕЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Работники двух предприятий Chevron по производству СПГ в Австралии приняли решение прекратить забастовки после того, как их профсоюзам удалось договориться с представителями компании. Об этом сообщает агентство Reuters.

"В данный момент альянс профсоюзов и компания Chevron работают над окончательной версией проекта соглашения, работники скоро прекратят протестные действия", - заявил представитель профсоюзной организации Offshore Aliance Брэд Ганди. Как отмечает агентство, обе стороны приняли условия сделки, предложенные австралийской Арбитражной комиссией по труду. Работникам предприятий в Уитстоне и Горгоне удалось добиться "существенных улучшений" в вопросах оплаты, гарантий занятости и перевода на другие рабочие места.

Забастовка работников двух СПГ-заводов нефтегазовой компании Chevron началась 8 сентября. Это произошло после срыва переговоров с администрацией предприятий об уровне оплаты и условиях труда. По данным Australian Financial Review, два СПГ-завода Chevron в Горгоне и Уитстоне на северо-западе континента ежегодно производят около 24,5 млн тонн сжиженного природного газа, что превышает 5% мировых мощностей. Действия австралийских рабочих привели к скачку цен на газ в Европе на 8%.

Австралия входит в число крупнейших экспортеров СПГ на мировом рынке наряду с Катаром и США. По данным австралийского министерства промышленности, доля страны в мировых поставках этого вида топлива достигла 21%. Основными импортерами австралийского СПГ в 2022 году стали Япония, Китай и Южная Корея.