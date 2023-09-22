В Забайкалье 12 февраля 2024 года будет выходным в связи с буддийским Новым годом

Праздновать Сагаалган принято целый месяц

ТАСС, 22 сентября. Новый год по лунному календарю - Сагаалган - российские буддисты будут встречать 10 февраля 2024 года. Праздник приходится на субботу, поэтому 12 февраля в Забайкальском крае объявлен выходным днем, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Сагаалган на территории Забайкальского края установлен как нерабочий день. По календарю 10 февраля 2024 года выпадает на субботу, в связи с чем выходной будет перенесен на понедельник, 12 февраля", - пояснили в пресс-службе.

По словам замминистра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Елены Шаманской, к празднику применяются все нормы трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, относящиеся к нерабочим праздничным дням в РФ. "При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день", - сказала она.

Восточный Новый год широко отмечают жители Бурятии, Забайкальского края, Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области, Тувы, Калмыкии. Праздновать Сагаалган принято целый месяц: это большое семейное торжество, во время которого принято ходить в гости к родственникам, угощать родных и близких "белой пищей" - молочными продуктами, мясными блюдами.

Буддисты каждый год отмечают Новый год в разное время: дата рассчитывается по лунному календарю и, как правило, приходится на конец зимы - начало весны. Точная дата Сагаалгана, который еще называют Белым месяцем, определяется буддийскими священнослужителями и приходится на первое весеннее новолуние.