Правительство Якутии выплатит по 300 тыс. рублей семьям погибших в ДТП в Приамурье

В результате аварии погибли шесть человек

ЯКУТСК, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Якутии выплатит по 300 тыс. рублей семьям шестерых пассажиров, погибших в ДТП в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"По 300 тыс. рублей выплатит правительство республики семьям погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Амурской области якутянок", - сказано в сообщении.

Как сообщали в УМВД России по Амурской области, ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовых машин произошло вечером 20 сентября в Сковородинском муниципальном округе. В результате ДТП погибли шесть пассажиров микроавтобуса, его водитель был доставлен в медучреждение.

По предварительной информации, водитель легкового транспортного средства, мужчина 1978 года рождения, совершил столкновение с грузовым автомобилем, двигавшимся по полосе встречного движения, а также еще одним грузовым автомобилем. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") .