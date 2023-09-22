ФНС запустила интерактивный сервис подбора имени ребенку

Подбор сформирован на основании 5 тыс. реальных уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила интерактивный сервис, помогающий родителям подобрать имя ребенку. Об этом ведомство сообщило на сайте.

"На портале ЕГР ЗАГС запущен новый интерактивный сервис, который поможет будущим родителям выбрать имя для ребенка. Подбор сформирован на основании 5 тыс. реальных уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года", - говорится в сообщении.

В ФНС отмечают, что сервис позволяет родителям подобрать имя с учетом различных критериев: пола ребенка, наиболее часто встречающегося сочетания имени и отчества, пожеланий к популярности или редкости имени, его первым буквам или длине, с учетом региональных и национальных особенностей. Вариант можно сгенерировать и случайным образом.

Кроме того, ведомство сообщает, что на портале ЕГР ЗАГС также размещен полный перечень имен детей, рожденных с 1926 года. Имена расположены в порядке от самого популярного до самого редкого за последние 100 лет. При необходимости сортировку можно изменить, а понравившиеся имена можно добавить в "избранное" для дальнейшего сохранения в PDF.