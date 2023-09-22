Рост обусловлен развитием курортной инфраструктуры и большим количеством событийных мероприятий, отметил глава курорта Евгений Моисеев

ПЯТИГОРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Летний турпоток в Кисловодске вырос на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 128 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"Турпоток в Кисловодске за три летних месяца 2023 года вырос на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Этим летом в коллективные средства размещения Кисловодска приехало около 128 тыс. человек со средним сроком пребывания. В 2019 году в июне, июле и августе в здравницах Кисловодска отдохнуло около 73 тыс. гостей", - сказал Моисеев.

По его словам, рост турпотока обусловлен развитием курортной инфраструктуры и большим количеством событийных мероприятий.

"С каждым летним сезоном Кисловодск достигает исторических рекордов по числу туристов в наших санаториях и гостиницах. К нам стали приезжать туристы разных возрастов и предпочтений. По поручению нашего губернатора Владимира Владимирова мы активно развиваем курортную инфраструктуру, работаем в абсолютно разных сферах туризма. Такой существенный рост в истории Кисловодска - это большой и важный показатель для города, так как с ростом отдыхающих растет и городская экономика, а вместе с этим у жителей появляются новые возможности для заработка", - рассказал глава Кисловодска.