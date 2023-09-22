Жителей Подмосковья предостерегли от походов в лес в выходные из-за вероятности возгораний

В лесах области установится преимущественно третий класс пожарной опасности

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сухая и жаркая погода ожидается на территории Московской области в грядущие выходные. Жителям региона рекомендуют отказаться от посещений лесов в связи с высокой вероятностью возникновения возгораний, об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"По прогнозам специалистов, в лесах Московской области установится преимущественно третий класс пожарной опасности, что означает высокую вероятность возникновения возгораний. В эти дни лучше воздержаться от посещения леса, поскольку статистика неумолима - большинство пожаров возникают из-за человеческого фактора", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

Он добавил, что с начала этой недели на землях лесного фонда региона произошло шесть пожаров. Возгорания были зафиксированы на территории Виноградовского и Ногинского лесничеств на общей площади 0,1 га. На их тушении были задействованы 14 единиц техники и 28 человек личного состава лесопожарных служб.