В Думе 16 октября пройдут слушания законопроекта о реабилитации и абилитации инвалидов

Он был внесен в ГД правительством в июне и принят в первом чтении 21 сентября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Госдума проведет 16 октября парламентские слушания законопроекта о реализации в России системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия").

"Парламентские слушания проекта закона о комплексной реабилитации и абилитации инвалидов состоятся в Государственной думе 16 октября", - написала она.

Законопроект был внесен в Думу правительством в июне и принят в первом чтении 21 сентября. Основные изменения вносятся в федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ". Статью 9 закона предлагается изложить в новой редакции, которая поясняет понятие "реабилитация и абилитация инвалидов", а также содержание комплексной реабилитации и абилитации.

Так, комплексная реабилитация и абилитация инвалидов включает в себя медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, протезно-ортопедическую помощь, профессиональную, социокультурную и физическую реабилитацию и абилитацию.

Кроме того, проект включает положение о ранней помощи детям и их семьям. Под ней подразумевается "комплекс услуг, оказываемых на междисциплинарной основе детям от рождения до трех лет", имеющим "ограничения жизнедеятельности либо ограниченные возможности здоровья", которые могут привести к инвалидности. При этом помощь должна оказываться детям независимо от наличия у них инвалидности.

Кроме того, документ уточняет полномочия федеральных органов исполнительной власти по вопросам комплексного предоставления услуг по реабилитации и абилитации инвалидов, а также полномочия региональных исполнительных органов по организации и предоставлению таких услуг в субъектах РФ.