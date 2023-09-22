В Москве поступили в продажу карты "Тройка" с изображениями новых станций метро

Купить их можно на сайте сувенирного магазина, стойках "Живое общение" и во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Тематические карты "Тройка", дизайн который посвящен пяти новым станциям Московского метрополитена, поступили в магазины столичной подземки. Об этом сообщается в Telegram-канале городского департамента транспорта.

"Мы выпустили сразу пять тематических карт "Тройка" с изображением новых станций метро: "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех", "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Купить тематические "Тройки" можно на сайте сувенирного магазина, на стойках "Живое общение" и во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", - говорится в публикации.

Движение на участке "Рассказовка" - "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии Московского метрополитена было открыто 6 сентября. Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро был запущен 7 сентября.