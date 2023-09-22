В Москве запустили портал "Молодежь Москвы"

В частности, на платформе можно изучить предложения по стажировкам в различных компаниях и узнать расписание творческих встреч с известными артистами

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Новый портал "Молодежь Москвы" запустили в столице, там можно узнать о главных проектах города для юношей и девушек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"В столице запустили новый портал "Молодежь Москвы". Здесь размещена информация о главных городских проектах для юношей и девушек. Например, они могут посмотреть календарь событий - фестивалей, выставок, спортивных соревнований, изучить предложения по стажировкам в различных компаниях, узнать расписание творческих встреч с известными артистами. Желающим предложат зарегистрироваться в качестве волонтера", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы Наталья Сергунина, самая масштабная рубрика - "Проекты". В ней представлено 30 проектов. Они помогают молодым людям построить карьеру, начать свое дело, раскрыть творческий потенциал, спланировать свободное время и даже стать волонтерами. А в разделе "Мультиформатное пространство" можно подобрать помещение для переговоров, записи видеоролика, танцевального мастер-класса и бесплатно забронировать его.

Сергунина отметила, что для бронирования помещений и регистрации на события необходимо завести личный кабинет на сайте. Кроме того, авторизованные пользователи по желанию будут получать информацию о ближайших встречах и интересных акциях от партнеров.

"На сайте удобно ориентироваться благодаря простой навигации. Проекты разделены на разные категории, посвященные учебе, творчеству, развлечениям, работе, волонтерству и конкурсам. Также у "Молодежи Москвы" есть страницы в социальной сети "ВКонтакте" и в мессенджере Telegram", - добавили в пресс-службе.