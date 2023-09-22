В Госдуме предложили продлить до 20 сентября сроки приема в школы искусств

Сейчас срок завершается 15 июня

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила министру культуры РФ Ольге Любимовой рассмотреть вопрос о продлении до 20 сентября сроков приема детей на обучение в школы искусств. Письмо на имя Любимовой есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас, уважаемая Ольга Борисовна, рассмотреть возможность закрепления за образовательной организацией права при наличии свободных мест продления срока приема на обучение по соответствующим предпрофессиональным программам, а также срока дополнительного индивидуального набора поступающих, но не позднее чем до 20 сентября соответствующего года", - написала Занко.

Она пояснила, что в соответствии с приказом Министерства культуры РФ "Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств" прием на обучение проводится с 15 апреля по 15 июня соответствующего года. При этом поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), предоставляется возможность пройти отбор в иное время. Однако дополнительный индивидуальный отбор осуществляется не позднее 29 августа.

"Как мне стало известно из обращений семей военнослужащих, с началом специальной военной операции участилась передислокация войсковых частей, а также увеличилось количество переводов военнослужащих к новым местам службы. Вследствие этого семьи военнослужащих часто меняют место жительства в зависимости от места службы. Кроме того, по причине нахождения военнослужащих в зоне СВО их семьи часто уезжают к местам проживания родителей супругов для получения дополнительной помощи, и дети военнослужащих идут в новые школы. Это касается также семей мобилизованных и добровольцев", - сообщила Занко.

Вместе с тем, продолжила депутат, не всегда дети участников СВО по вышеизложенным причинам успевают поступить на дополнительные профессиональные программы в области искусств в установленный срок, а значит лишаются возможности обучаться в текущем учебном году.

Кроме того, добавила Занко, дети из других семей также не всегда успевают пройти отбор на обучение в обозначенный приказом срок. По мнению педагогов и директоров школ искусств из разных субъектов РФ, это может повлечь за собой невыполнение муниципального задания школой искусств при наличии вакантных мест для приема, а нарушение сроков приема влечет наложение мер административной ответственности на руководителя образовательной организации. "Продление сроков приема на обучение приведет к повышению мотивации детей обучаться в школах искусств, что благоприятно скажется на их творческом развитии", - считает парламентарий.