Росмолодежь выдаст микрогранты на 35 млн рублей

Средства получат 405 проектов, отметили в организации

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Росмолодежь подвела итоги конкурса микрогрантов, 405 проектов получат поддержку на общую сумму более чем 35 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"В 2023 году на конкурс микрогрантов подали 5 450 заявок из всех регионов России. 405 участников стали победителями и получили микрогранты на общую сумму в 35 857 168 рублей", - сказано в сообщении.

Проекты оценивали по таким критериям, как актуальность и социальная значимость, реализуемость проекта и его результативность, опыт и компетенции команды проекта, планируемые расходы на реализацию проекта для достижения ожидаемых результатов, собственный вклад и дополнительные ресурсы проекта, реалистичность бюджета проекта, масштаб реализации проекта. Максимальная рекомендованная сумма гранта составила 100 тыс. рублей, минимальная - 18 829 рублей.

"В топ-5 регионов по победителям вошли Санкт-Петербург, Республика Удмуртия, Волгоградская область, Нижегородская область, Республика Татарстан. Наибольшее количество заявок оказалось в номинациях "Вдохновляй", "Делись опытом", "Создавай возможности", "Будь здоров", а также "Помни", "Стирай границы" и "Расскажи о главном", - сообщили в пресс-службе.

Принять участие в грантовом конкурсе могли граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно.