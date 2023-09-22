ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил почти 78%

Уровень одобрения деятельности президента достиг 74,3%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 11 по 17 сентября, за неделю не изменился и составляет 77,7%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,7% участников опроса (без изменений), а уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,3 п. п. и составляет 74,3%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 48,4% опрошенных (плюс 0,2 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 50,3% (минус 1,2 п. п.). О доверии Мишустину заявили 59,6% опрошенных (минус 1,6 п. п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 34,2% (плюс 1,3 п. п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 29,6% (плюс 0,9 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 17,7% (плюс 3 п. п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,1 % (плюс 0,2 п. п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 38,4% (плюс 0,4 п. п.), КПРФ - 10,3% (минус 0,2 п. п.), ЛДПР - 10% (плюс 0,9 п. п.), "Справедливой России - За правду" - 5,2% (плюс 0,2 п. п.), "Новых людей" - 4,6% (минус 0,4 п. п.).