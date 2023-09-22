В Сочи заявили о росте турпотока на курорты на 14%

По данным пресс-службы администрации города, бронь на осень превысила 70%

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Курорты Сочи с начала 2023 года с учетом высокого сезона приняли 6 млн отдыхающих. К концу года город-курорт планирует принять около 7,4 млн туристов, на осень 2023 года забронировано более 70% гостиниц, сообщила пресс-служба администрации Сочи.

"Турпоток в Сочи с начала года составил 6 млн человек. Из них свыше 4,3 млн - в летнем курортном сезоне. По итогам года планируется приумножить рекордные показатели 2022-го и принять порядка 7,4 млн человек", - сообщает пресс-служба со ссылкой на мэра города Алексея Копайгородского.

Объем услуг курортно-туристского комплекса Сочи за семь месяцев 2023 года составил 38,1 млрд рублей, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Как сообщает пресс-служба администрации, ожидается, что высокий турпоток сохранится и в бархатный сезон. Сейчас в Сочи единовременно находятся около 190 тыс. туристов. Бронирование на осень продолжается. До конца сентября забронировано до 80% отелей и гостиниц, до конца ноября бронь составляет 70%.

При этом особой популярностью у отдыхающих в осенний период пользуются программы оздоровления и санаторно-курортного лечения. Уровень загрузки в санаториях и пансионатах с лечением в Сочи составляет 93%. В 2022 году на сайте администрации Сочи сообщалось, что с начала года с учетом высокого сезона курорты Сочи приняли 5,2 млн туристов.

Ранее сообщалось, что всего с начала года турпоток в Краснодарский край составил 13,4 млн человек. За летний период курорты Краснодарского края приняли 9,7 млн отдыхающих. Сегодня к услугам гостей в регионе доступны 10,7 тыс. объектов размещения на 625 тыс. мест.