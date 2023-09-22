22 сентября, 15:11

Температура в Москве может побить почти вековой рекорд 23 сентября

Софья Сандурская/ ТАСС
© Софья Сандурская/ ТАСС

Столицу ожидает до плюс 23-25 градусов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Москву ожидает до плюс 23-25 градусов в выходные дни. В субботу может быть побит температурный рекорд 99-летней давности, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра температура будет близка к рекордному значению. Рекорд был зафиксирован 99 лет назад - в 1924 году. Он составил 25,4 градуса", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в субботу в Москве ожидается плюс 23-25 градусов. Такой температурный фон на 8-9 градусов выше климатической нормы. "Это уже не августовская или июньская температура, а июльская", - отметил метеоролог. В воскресенье днем также ожидается до плюс 23-25 градусов. 

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Москва
© Информационное агентство ТАСС
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