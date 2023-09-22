МЭР ожидает, что около 90% лиц с ВИЧ обеспечат терапией к 2025 году

Будет продолжаться работа по совершенствованию лекарственного обеспечения, считают в ведомстве

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Доля ВИЧ-инфицированных лиц получающих антивирусную терапию к 2025 году должна увеличиться до 90%, следует из прогноза социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подготовленного Минэкономразвития РФ.

"В целях борьбы с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, будут приниматься меры, направленные на увеличение доли ВИЧ-инфицированных, получающих антивирусную терапию - до 90% от общего числа лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения о которых внесены в Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, к 2025 году", - говорится в прогнозе.

В докладе также отмечается, что в ближайшей перспективе деятельность системы здравоохранения будет направлена на: снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, смертности от болезней системы кровообращения, от новообразований, в том числе от злокачественных, младенческой и детской смертности; дальнейшую модернизацию первичного звена здравоохранения и развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи; развитие системы медицинской реабилитации взрослых и детей; продолжение работы по совершенствованию первичной и вторичной профилактики болезней и др.

"Будет продолжаться работа по совершенствованию лекарственного обеспечения <...>. Для преодоления санкционных ограничений будут использоваться упрощенные и ускоренные процедуры допуска медицинской продукции в обращение на территории РФ. Кроме того, будет продолжено развитие отечественного производства лекарств, как в части импортозамещения зарубежной продукции, так и создания принципиально новых фармакологических разработок", - следует из прогноза.