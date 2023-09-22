В Анапе планируют создать первый в России Императорский парк РГО

Его площадь составит около 30 га

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Императорский парк Русского географического общества (РГО) создадут в Анапе, торжественная церемония закладки парка состоялась 22 сентября, сообщили в пресс-службе регионального отделения РГО.

"22 сентября в Анапе дан старт строительству Императорского парка Русского географического общества. Проект, аналогов которому нет в России, расскажет о деятельности старейшей общественной организации нашей страны и о ее учредителе - Николае I. Масштабный парк обещает стать новой точкой притяжения на туристической карте России. Он будет разделен на четыре меридиана и займет территорию почти 30 га между улицами Ленина и Адмирала Пустошкина и протянется от Супсехского шоссе до береговой линии", - говорится в сообщении.

Как отметил почетный президент РГО академик Владимир Котляков, принявший участие в церемонии, идею создания парка поддержал президент РГО Сергей Шойгу. "Это будет замечательная территория для отдыха, и такому курорту, как Анапа, она необходима", - приводит пресс-служба слова Котлякова.

Согласно проекту, парк объединит в единый ансамбль общественные городские пространства: новую набережную протяженностью 1,5 км, Дворец бракосочетания, Крещенский парк и Ореховую рощу. На его территории установят монументы Николаю I и путешественникам-первооткрывателям, построят храм Николая Чудотворца, создадут спортивные и детские площадки, большой и малый амфитеатры, развитую сеть пешеходных и велодорожек, большую смотровую площадку с видом на живописный берег, спускающийся к морю.

Парк назван в честь императора Николая I, который в 1837 году посещал крепость Анапу, а 15 декабря 1846 года подписал Указ о придании ей статуса города. Он же стал учредителем Русского географического общества. В парке будет создан тематический центр для публичной деятельности РГО. В нем будут проходить фестивали, выставки и лекции, популяризирующие географию, историю и природу юга России.