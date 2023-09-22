Папа Римский назвал Средиземноморье "огромным кладбищем"

Понтифик осудил незаконную перевозку людей, когда они "представляют товар", и назвал ситуацию с миграцией недостойной человечества жестокостью

МАРСЕЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск, который прибыл в Марсель на Средиземноморские встречи католических епископов, вновь назвал Средиземноморье "огромным кладбищем", на котором "похоронено человеческое достоинство".

Еще по дороге на борту самолета понтифик сказал журналистам своего пресс-пула, в который входит корреспондент ТАСС, что нынешняя ситуация с миграцией - это "жестокость", недостойная человечества. Таким образом понтифик обозначил основную тему этой двухдневной поездки.

"Вспомним о тех, кто не выжил, кого не спасли. Нельзя привыкать к кораблекрушениям (с участием мигрантов - прим. ТАСС) как к обычной хронике, а к погибшим в море - как к цифрам. <...> Это прекрасное море стало огромным кладбищем, и многие братья и сестры лишены даже права на захоронение, и это хоронит человеческое достоинство", - сказал понтифик на мероприятии у памятника жертвам моря. В нем приняли участие главы религиозных общин Марселя. Франциск подчеркнул, что люди, которые могут утонуть, "когда их бросают посреди волн, должны быть спасены". Он осудил незаконную перевозку людей, когда они "представляют товар".

Папа Римский Франциск в Марселе у местного собора Нотр-дам-де-ла-Гард © Вера Щербакова/ ТАСС

Памятник у собора Нотр-Дам-де-ла-Гард представляет собой созданный почти 100 лет назад крест. Его значение символично и сегодня, когда в Европе, по словам Папы Римского, происходит миграционная трагедия. Франциск дважды бывал на греческом острове Лесбос, где расположен крупный лагерь беженцев, а также вскоре после избрания на папский престол 10 лет назад приезжал на Лампедузу. Итальянский остров накрыла новая волна миграционного кризиса, который накануне с подачи премьер-министра Италии Джорджи Мелони обсуждался на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Средиземноморские встречи, в которых участвуют как католические епископы из 30 стран региона, так и мэры городов и молодежь, представители других вероисповеданий, проводятся в третий раз. Впервые форум прошел в 2020 году в Бари, также с участием Франциска, а затем в 2022 году во Флоренции. Тогда понтифик должен был приехать, но отменил поездку, сославшись на проблемы со здоровьем. Однако в журналистских кругах широко распространено мнение, что Франциск отказался от участия, потому что среди приглашенных был экс-министр внутренних дел Марко Миннити. Именно он остановил волну прибытий по морю мигрантов из Ливии в 2016 году, заключив ряд соглашений, по мнению его критиков, спорного характера с ливийскими властями и племенами, которые контролируют побережья. В результате нелегалы, прибывавшие со всей Африки, оказывались в местных центрах приема, где их подвергали пыткам.