В Ереване протестующие вновь собираются на главной площади

Участники акции ранее провели шествие по центральным улицам

ЕРЕВАН, 22 сентября. /ТАСС/. Сотни граждан в Ереване вновь собираются на Площади Республики, пройдя шествием по центральным улицам. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

В ходе шествия граждане, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, перекрывали перекрестки скамейками и мусорными баками, блокируя движение автомобилей. Полицейские не препятствовали действиям протестующих. В данный момент часть многотысячной толпы вернулась на площадь, где расположено здание правительства. Каких-либо выступлений нет, иногда отдельные группы скандируют лозунги против Пашиняна, молодежь поет национальные песни.

Перед входом в здание кабмина продолжает в несколько рядов стоять спецназ. Обстановка спокойная.