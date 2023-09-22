22 сентября, 18:31
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Ереване протестующие вновь собираются на главной площади

Участники акции ранее провели шествие по центральным улицам

ЕРЕВАН, 22 сентября. /ТАСС/. Сотни граждан в Ереване вновь собираются на Площади Республики, пройдя шествием по центральным улицам. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

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В ходе шествия граждане, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, перекрывали перекрестки скамейками и мусорными баками, блокируя движение автомобилей. Полицейские не препятствовали действиям протестующих. В данный момент часть многотысячной толпы вернулась на площадь, где расположено здание правительства. Каких-либо выступлений нет, иногда отдельные группы скандируют лозунги против Пашиняна, молодежь поет национальные песни.

Перед входом в здание кабмина продолжает в несколько рядов стоять спецназ. Обстановка спокойная. 

Теги:
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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