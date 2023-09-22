Мастер-план "Новой Анапы" планируют утвердить в апреле 2024 года

Предполагается, что новый круглогодичный курорт позволит привлечь в Краснодарский край дополнительно 5 млн туристов в год

СОЧИ, 22 сентября. /ТАСС/. Мастер-план будущего курорта "Новая Анапа", который разрабатывается в настоящее время, будет утвержден весной 2024 года. Об этом сообщила заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инна Петухова на полях форума "Вся Россия - 2023".

"Новая Анапа" - это первый подобный проект в истории современной России, который по масштабам будет превосходить олимпийскую стройку, <…> на территории [будущего курорта] мы планируем совместно с корпорацией "Туризм.РФ" большое развитие событийного туризма. <...> Корпорация ведет работу по разработке мастер-плана данной туристкой территории. В декабре 2023 года планируется презентация разработанного мастер-плана, а утверждение его - на совете директоров корпорации "Туризм.РФ" в апреле 2024 года", - сказала Петухова.

Строительство всероссийского семейного курорта "Новая Анапа" запланировано в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина о создании в стране круглогодичных морских курортов.

Всероссийский круглогодичный курорт "Новая Анапа", создаваемый на черноморском побережье, позволит привлечь в Краснодарский край дополнительно 5 млн туристов в год и создать не менее 25 тыс. новых рабочих мест. Ожидается, что проект позволит создать до 24 тыс. гостиничных номеров, увеличить на 17 км протяженность песчаных пляжей, под курорт будет отведена территория в 1,6 тыс. га.

XXVII Форум современной журналистики "Вся Россия - 2023" проходит в Сочи с 18 по 24 сентября. ТАСС - информационный партнер национальной премии в области развития связей с общественностью "Золотая стратегия", которую вручили на форуме.