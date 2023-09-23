В Москве ожидается до 25 градусов тепла

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 23 до 25 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 11 градусов.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от плюс 21 до плюс 26 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до плюс 8 градусов.

Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.