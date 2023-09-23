Педагог из Башкирии победила во всероссийском конкурсе работников допобразования

Всего в федеральном заочном этапе конкурса в 2023 году приняли участие 525 человек из 77 субъектов России

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Педагог из Республики Башкортостан Татьяна Воробьева стала абсолютным победителем всероссийского конкурса работников дополнительного образования детей "Сердце отдаю детям", сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

"Самым ярким, содержательным и талантливым стало выступление победителя номинации "Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности" Татьяны Воробьевой, представляющей Республику Башкортостан. Она стала абсолютным победителем "Сердце отдаю детям" в 2023 году", - говорится в сообщении.

Всего в федеральном заочном этапе конкурса в 2023 году приняли участие 525 человек из 77 субъектов России. По его итогам финалистами стали 90 конкурсантов из 40 регионов страны. В этом году на основе конкурса формируется кадровый педагогический резерв для страны.

В финале конкурсантам предстояло индивидуальное конкурсное испытание "Педагогическое многоборье". Педагогам нужно было проанализировать статистические данные, выявить и сформулировать проблему и найти решение. Конкурсанты представили коллегам и жюри свои варианты увеличения вовлеченности детей с ОВЗ и детей-инвалидов в дополнительном образовании. Участники предлагали разработать специальные программы, открыть новые учебные учреждения и создать для детей комфортные условия для занятий, привлечь и обучить больше педагогов для работы с детьми-инвалидами.

"Профессионализм конкурсантов, которые в эти дни показывали номинанты "Сердце отдаю детям", в очередной раз подчеркнул глубину отечественной педагогики, ее бережное и чуткое отношение к каждому воспитаннику и, конечно же, основы воспитания, которые закладываются в каждой методике, в каждом уроке и в каждом общении педагога с учащимися. Поздравляю Татьяну Воробьеву с яркой победой, вместе с ней всех участников, которые вновь подарили нам лучшие педагогические практики и, конечно же, всех педагогов страны", - процитировали в пресс-службе министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Как отметили в Минпросвещения, в Год педагога и наставника, объявленный президентом РФ, "Сердце отдаю детям" отмечает свой юбилей - 25 лет. Организаторами конкурса выступили Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования, оператор конкурса - Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий.