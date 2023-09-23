Средства от матча по баскетболу "Движение вверх" передадут детям с ДЦП из новых регионов

И.о. министра спорта ЛНР Олег Шеренешев рассказал, что в Москву из республики приехали 20 детей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Средства, собранные во время IX благотворительного матча по баскетболу "Движение вверх", передадут в помощь детям с ДЦП из новых регионов, сообщил ТАСС организатор матча, актер и общественный деятель Гоша Куценко.

Благотворительный матч проходит в спортивном комплексе "Баскет холл Москва". Среди его зрителей - 80 детей, которых привезли в столицу из новых регионов, многие из них - с ДЦП.

"[Они приехали не только с Донбасса, но и] из Херсонской, Запорожской областей. Здесь у них [помимо матча] - культурная программа, Москву им показываем и деньги им, надеюсь, заработаем сегодня. Заработанные средства, думаю, будут переданы ребятам в новые регионы <...> на помощь с ДЦП", - сказал Куценко.

И.о. министра спорта Луганской Народной Республики Олег Шеренешев рассказал, что в Москву из ЛНР приехали 20 ребят. "Все дети так или иначе связаны со специальной военной операцией. Это [дети] у которых родители воюют, кто-то пострадал. Ребята, которым небезразличны такие матчи, которые понимают, что такое помощь, благотворительность, что надо друг другу помогать. Сегодня они посмотрят на такой матч", - отметил он.

По словам Шеренешева, в начале сентября в Луганске открыли центр уличного баскетбола. "Детей очень много. Мы выезжаем сейчас на соревнования различного уровня по России. Нас начали везде приглашать, за что отдельное спасибо. Я думаю, что скоро наши ребята начнут показывать класс и приносить победу Луганской Народной Республике как самостоятельному субъекту Российской Федерации", - заключил он.