У мэрии Киева вновь прошел митинг против скандальных закупок

Участники акции требовали направить деньги на нужды ВСУ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Новая акция протеста прошла у здания мэрии Киева против, как считают ее организаторы, расточительных трат из государственного бюджета в условиях военного положения. Об этом сообщило украинское издание "Лига".

По его данным, участники акции требовали направить деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Позже к протестующим вышел секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко. Он заявил, что столица выделяет миллиарды гривен на армию, но и "от состояния городского хозяйства во многом зависит ситуация в стране". "Следует взвешенно подходить к решениям о поддержании жизнедеятельности города. Критическая инфраструктура, центры принятия решений, коммуникации, пути сообщения и многое другое - все это необходимо поддерживать в надлежащем состоянии. Поэтому бюджетное обеспечение этих направлений должно быть на необходимом уровне", - цитирует его пресс-служба Киевского городского совета.

Это уже второй подобный митинг, предыдущий прошел 16 сентября. Уточняется, что их проводят в связи с тем, что вскоре в Киеве должны голосовать за бюджет на 2024 год. На предыдущей акции один из участников облил красной краской табличку столичной администрации.