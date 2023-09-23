Батальон "Югра" протестирует на СВО носилки для эвакуации раненого одним бойцом

Сенатор от региона Эдуард Исаков сообщил, что при необходимости в носилки дополнительно внесут изменения с учетом пожеланий военных

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 сентября. /ТАСС/. Доработанные носилки-трансформер на колесах, позволяющие одному воину-санитару вынести с поля боя раненого, поступят батальон "Югра". Они облегчают и ускоряют эвакуацию пострадавших военных, их протестируют в условиях специальной военной операции на Украине для последующего массового производства, сообщил ТАСС сенатор от Югры Эдуард Исаков.

"Специалисты в одном из городов России собрали улучшенный вариант носилок-трансформеров на колесах для помощи пострадавшим в ходе специальной военной операции. Первая пробная партия будет поставлена в батальон "Югра", участвующий в СВО. После чего при необходимости в носилки дополнительно внесут изменения с учетом пожеланий военных", - сказал собеседник агентства.

По его словам, доработанная конструкция позволяет одному бойцу оперативно закрепить за счет специальных лямок и эвакуировать раненого с поля боя. "Плюс, поскольку есть колесики, уменьшается нагрузка на руки и спину. Это значительно упрощает решение данной задачи. Попробовал сам их оценить, протестировать в лесу. Условного пострадавшего весом около 90 кг получилось достаточно легко, эффективно и быстро перевезти с одной точки в другую. Когда он был на носилках, его вес практически не чувствовался", - добавил Исаков.

В настоящее время у военных используются разные типы носилок, где для эвакуации одного пострадавшего необходимо от двух до шести человек. При этом в условиях боя требуется наименьшими силами как можно быстрее раненых доставить к медикам.