В Париже на акции протеста против полицейского насилия произошли беспорядки

Участники манифестации напали на полицейскую машину

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов начались на акции протеста против полицейского насилия и расизма в Париже. Как передает корреспондент ТАСС, участники манифестации напали на полицейскую машину.

Инцидент произошел на бульваре Клиши у станции метро Пигай на севере города. Агрессивные демонстранты начали забрасывать автомобиль правоохранителей камнями и бутылками, а когда полицейские, пытаясь скрыться, уперлись в дорожный затор, толпа догнала их и попыталась разбить окна палками.

В какой-то момент из машины вышел полицейский и направил табельное оружие на демонстрантов, что заставило их разбежаться. Когда он сел в машину, вандалы продолжили кидать в полицию камни. Обстановку удалось разрядить лишь подоспевшему отряду полицейских со щитами и ружьями с резиновыми пулями. В ходе разгона толпы спецсредства не применялись.

Изначально планировалось, что марш пройдет от Северного вокзала к площади Бастилии на востоке города, однако в ходе манифестации протестующие изменили маршрут и двинулись на север Парижа.

Среди демонстрантов присутствуют как представители профсоюзов и студенческих движений, так и политических партий, в частности, Коммунистической партии и "Неподчинившейся Франции". Участники марша скандируют антиполицейские лозунги и выражают солидарность с теми, кто пострадал от действий сотрудников правоохранительных органов республики.

Ранее радиостанция Europe 1 сообщила, что полиция ожидает участия в этой акции протеста от 4 до 5 тыс. человек, среди которых 400-600 радикалов. По всей стране на улицы могут выйти до 30 тыс. протестующих.

По данным газеты Le Parisien, в субботу власти могут задействовать до 30 тыс. полицейских и жандармов для охраны порядка на улицах французских городов. Это связано как с возможными беспорядками на акциях протеста, так и с тем, что в этот день завершается апостольский визит Папы Римского в Марсель, где также находится президент Франции Эмманюэль Макрон.

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