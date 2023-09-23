В Москве в заезде по Садовому кольцу приняли участие 12 тыс. мотоциклистов

Для гостей фестиваля выступили каскадеры и артисты

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. На Садовом кольце 12 тыс. мотоциклистов приняли участие в заезде, который состоялся в рамках закрытия мотосезона в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Это было грандиозно! Колонна мотоциклистов замкнула Садовое кольцо. Смотрите, как мы завершаем мотосезон. <...> Как рассказал [и.о. заммэра столицы] Максим Ликсутов, сегодня в заезде приняло участие рекордное количество участников - 12 тыс. человек. Для гостей фестиваля выступили каскадеры и артисты, а еще был разыгран главный приз - новый мотоцикл", - говорится в публикации.

Там отмечается, что поручение проводить ежегодные мероприятия для мотоциклистов было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным семь лет назад.

"Сейчас на дорогах города насчитывается уже 103 тыс. мотоциклистов, и наша задача - обеспечить безопасность их поездок. Проведение мотофестивалей - это не только городские праздники, но и возможность напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения и взаимоуважении на дорогах. <...> По итогам прошлого года количество ДТП с мототранспортом снизилось более чем в два раза по сравнению с 2011 годом", - отметил Ликсутов, слова которого приводят в департаменте транспорта.

К данному моменту сняты ограничения движения, которые были введены для проведения мотопарада и фестиваля на внешней стороне Садового кольца, на улице Маши Порываевой и на проспекте Академика Сахарова (от Садового кольца до улицы Маши Порываевой).

"На улице Маши Порываевой и на проспекте Академика Сахарова недоступна парковка до 10:00 24 сентября", - заключается в Telegram-канале.