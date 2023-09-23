В Дагестане депутата - участника СВО наградили медалью Суворова

Абдулла Магомедов является членом комитета по здравоохранению, труду и социальной защиты Народного собрания Дагестана

МАХАЧКАЛА, 23 сентября /ТАСС/. Дагестанский депутат Абдулла Магомедов, который добровольно стал участником СВО, указом президента России награжден медалью Суворова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров.

"Участник СВО, депутат Народного собрания Дагестана Магомедов Абдулла Вахаевич указом президента Российской Федерации награжден медалью Суворова. От всей души поздравляю с заслуженной наградой нашего депутата - добровольца. Медаль Суворова - это оценка вашего мужества и отваги, самоотверженности и героизма, проявленные при защите Отечества", - написал Аскендеров.

Председатель парламентария региона пожелал депутату и другим участникам СВО "поскорее с победой вернуться домой к своим семьям".

Абдулла Магомедов депутат от фракции "Единая Россия", является членом комитета по здравоохранению, труду и социальной защиты Народного собрания Дагестана.