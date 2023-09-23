В КЧР на всероссийском конкурсе победил учитель из Владимирской области

Всего в финале конкурса приняли участие представители 75 регионов

ЧЕРКЕССК, 23 сентября. /ТАСС/. Победителем Всероссийского конкурса учителей родного языка и литературы, который прошел в Карачаево-Черкесии, стал Артем Гусев из Владимирской области.

"Победителей Всероссийского профессионального конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы - 2023" объявил сегодня министр просвещения РФ Сергей Кравцов. На сцене амфитеатра города Черкесска прозвучали имена лучших учителей родного языка в России. Победителями Всероссийского конкурса стали: Гусев Артем Владимирович, Владимирская область", - сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов.

Второе место заняла Елена Расова из Республики Коми, третьей стала Гузель Гайсина из Башкирии. Всего в финале конкурса приняли участие представители 75 регионов - носителей 30 родных языков народов Российской Федерации.

"Было волнительно и, несомненно, почетно принимать на нашей земле таких талантливых педагогов и настоящих профессионалов, которые в очередной раз продемонстрировали, как велика, многообразна и тем прекрасна наша Россия. За каждым именем стоят колоссальный труд, поддержка коллег, родных и близких, а главное - любовь и признание детей, их благодарные улыбки и счастливые глаза", - добавил Темрезов.

Как отмечается, следующий конкурс "Лучший учитель родного языка и родной литературы" состоится в 2024 году в Татарстане.

Всероссийский профессиональный конкурс "Лучший учитель родного языка и родной литературы" проводится Министерством просвещения России с 2022 года. Целью мероприятия является поддержка учителей родного языка и родной литературы, распространение передового опыта преподавания этих предметов.