Проект архитекторов из Сочи победил в конкурсе фестиваля "Экоберег-2023"

Студия Zig Zag представила концепцию рекреационного комплекса в Адлерском районе

КРАСНОДАР, 23 сентября. /ТАСС/. Первую премию конкурса XII Международного архитектурного фестиваля "Экоберег-2023", который завершился в Сочи, получила сочинская архитектурная студия Zig Zag. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"Достойный проект архитектурной студии Zig Zag. Удивительно грамотный и интересный. Я надеюсь, что он обязательно ляжет в основу дальнейшей работы на этой территории", - привели в пресс-службе слова президента Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николая Шумакова.

По словам одного из авторов проекта-победителя Владимира Косенко, представленная им и его коллегами концепция рекреационного комплекса в Адлерском районе предполагает интеграцию морского комплекса в общую структуру города, в том числе в его транспортную сеть.

"Нами предусмотрена дорожно-транспортная сеть для разных видов транспорта, в том числе альтернативного и нового беспилотного. Потому что с учетом особенностей Адлера решить вопрос с загрузкой транспортной развязки и удобством эксплуатации пешеходной сети не так просто. У нас предусмотрены и водные маршруты, и воздушные, и средства индивидуальной мобильности - самокаты, велосипеды и так далее", - рассказал ТАСС Косенко, добавив, что проект также предусматривает создание развитой пешеходной сети внутри рекреационного комплекса.

О фестивале

Фестиваль "Экоберег" был учрежден в 2010 году. За 13 лет проведения мероприятия в нем приняли участие архитекторы из более чем 50 стран мира. Организаторами фестиваля в 2023 году выступили Союз архитекторов России совместно с Союзом московских архитекторов и администрация Сочи.

На конкурс фестиваля было подано 85 заявок. Участники финала представили в Сочи свои разработки архитектурно-градостроительной концепции формирования морского рекреационного комплекса "Южный риф" в Адлерском районе.

В последний день фестиваля жюри также определило победителей в номинациях "За оригинальное колористическое решение", "За пластику композиционного решения", "За оригинальную подачу" и "За оригинальную планировочную структуру".​​​​​