Активисты Letzte Generation попытались помешать проведению Берлинского марафона

Они разлили на трассе оранжевую краску

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Активисты радикального экологического движения Letzte Generation ("Последнее поколение") попытались сорвать проведение международного Берлинского марафона, разлив на трассе оранжевую краску. Несколько участников движения также прорвались на дистанцию, пытаясь растянуть плакаты в защиту климата.

В дело вмешались сотрудники местной полиции и вывели активистов с трассы. "Предупреждающий цвет на трассе - нам придется выбраться из окаменелостей к 2030 году, чтобы получить шанс на выживание. Хотите ли вы снова увидеть нас на следующем большом мероприятии или наконец-то хотите нас послушать? Это также касается вас и всех, кого вы любите!" - прокомментировали свои действия активисты Letzte Generation в социальной сети X (ранее Twitter).

Однако затем экоактивисты заявили, что им "так же жаль прерывать повседневную жизнь ремесленника, как и долгожданное соревнование бегунов". "Мы делаем это, потому что находимся в тяжелом положении. В экзистенциальной опасности!" - утверждали они.

Ранее берлинская полиция запретила все протестные акции во время проведения марафона. Нарушения этого общего распоряжения властей, как уточнили правоохранители, будут преследоваться по закону и повлекут за собой высокие штрафы. Во время марафона задействованы около 650 правоохранителей.

Берлинский марафон - один из наиболее престижных марафонских забегов в мире. Он традиционно проводится в столице ФРГ в последние субботу и воскресенье сентября, в его рамках организуется несколько спортивных мероприятий. За день до основных соревнований проходят соревнования на роликовых коньках и детские состязания (так называемый мини-марафон). В забеге на 42,195 км в воскресенье заявлено рекордное для Берлинского марафона количество участников - 47 912. Дистанция пролегает через наиболее известные достопримечательности Берлина. В марафоне принимает участие действующий обладатель мирового рекорда на этой дистанции (2:01:09) кениец Элиуд Кипчоге.

Letzte Generation призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости проезда в общественном транспорте. Представители движения неоднократно подчеркивали, что будут проводить акции до тех пор, пока власти Германии не найдут оптимального решения. Участники Letzte Generation регулярно перекрывают улицы в ФРГ, приклеивая себя к асфальту. В настоящее время на рассмотрении в прокуратуре Берлина находятся порядка 2 460 дел в отношении экоактивистов Letzte Generation.