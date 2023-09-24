В Австралии прошел митинг в защиту традиционных семейных ценностей

В Сиднее демонстранты требовали "отменить обязательные уроки сексуального просвещения школах"

СИДНЕЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Митинг и марш родителей в защиту традиционных семейных ценностей прошел в Сиднее, передает корреспондент ТАСС. Их организатором выступила общественная организация Parental Rights Committee Australia.

Несколько сотен человек вышли на улицы Сиднея, протестуя против обязательных уроков полового воспитания в школах страны. Возмущенные родители школьников держали в руках плакаты с надписями: "Наши дети, наши права!", "Руки прочь от наших детей!", "Оставьте наших детей в покое". Эти же лозунги они скандировали, проходя маршем от стен городской ратуши до центрального парка.

Противники сексуального образования в школах убеждены, что такие уроки не научат их детей ничему хорошему, а напротив, будут способствовать распространению нетрадиционных связей и преждевременному вступлению в половую жизнь. "Мы объединяемся, чтобы обеспечить сохранение и уважение прав наших детей исповедовать свою веру в Австралии, придерживаться традиционных семейных ценностей, и стремимся выступать единым фронтом в защиту прав родителей дать своим детям культурное, религиозное и нравственное воспитание", - заявили в оргкомитете акции.

Демонстранты требовали "отменить обязательные уроки сексуального просвещения школах", отмечая, что "дети стыдятся и не понимают этого, а родители переживают, но ничего не могут предпринять". "Это нужно прекратить! Зачем говорить о сексе с 10-летними детьми и внушать ученикам младшей школы, что они сами могут выбрать свой пол?" - сказала ТАСС одна из участниц акции. По ее словам, школы самовольно лишают родителей прав "воспитывать детей так, как они считают нужным, и это наносит прямой удар по общинам, разрывая связь между поколениями".

На митинге были широко представлены общественные организации различных конфессий, в том числе мусульманской и нескольких католических общин, исповедующих консервативные ценности. "Мы убеждены в том, что у родителей должна быть возможность воспитывать своих детей в соответствии с их собственными ценностями, а система образования нуждается в открытом диалоге с ними в условиях уважения и поддержки прав семей. Выходя на улицы, мы хотим изменить будущее, сделать так, чтобы родительские права были ценны и защищены государством ради благополучия наших детей и грядущих поколений", - отметили в Parental Rights Committee Australia.