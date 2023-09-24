В Китае создали Всемирную федерацию даосизма

Член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Ван Хунин подчеркнул, что создание федерации стало результатом общего желания международного даосского сообщества

ПЕКИН, 24 сентября. /ТАСС/. Всемирная федерация даосизма создана на открывшемся в воскресенье в горах Маошань близ Нанкина (провинция Цзянсу, Восточный Китай) 5-м Международном даосском форуме. Как сообщает агентство Xinhua, форум проходит под девизом "Стремиться к нравственности дао".

"Даосизм уходит корнями в плодородную почву китайской культуры, содержит богатство гуманистических идей, объединяет древнюю восточную мудрость, ее философские идеи о единстве неба и человека, дао и природы, нравственном стремлении к добру", - говорится в приветствии, которое направил участникам форума член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Ван Хунин. Он подчеркнул, что создание Всемирной федерации даосизма стало результатом общего желания международного даосского сообщества.

Форум организован Китайской даосской ассоциацией и Китайской ассоциацией религиозно-культурных обменов, при участии даосских ассоциаций Гонконга, Макао и Тайваня, даосских организаций из 20 стран мира. На мероприятии избран Совет Всемирной даосской федерации, ее председателем стал глава Китайской даосской ассоциации Ли Гуанфу.

Даосизм - древнее китайское учение, оказавшее большое влияние на философию и культуру страны. Идеями даосизма интересовался Лев Толстой, другие мыслители.