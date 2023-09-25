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Военная операция на Украине

Медведчук заявил, что у Зеленского нет ответа на инициативы о мире

Украинский лидер стал заложником своего обмана населения страны, заявил в интервью aif.ru глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не может ничего ответить на предложения о мирном урегулировании вооруженного конфликта, его не интересуют значительные потери, которые несет страна на фронте. Такое мнение в статье, опубликованной на сайте aif.ru, выразил бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

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"Зеленский своим политическим курсом доказал, что гибель и лишения огромного числа украинских граждан его просто не интересуют. Он ставит перед страной амбициозные военные и политические задачи, за что официальный Запад не только гладит его по головке, но и щедро снабжает оружием и деньгами. <...> Зеленскому ответить на мирные предложения нечем, у него "заела пластинка", ведь он стал заложником своего обмана украинцев, называя белое черным, а черное белым", - отмечает он.

По словам Медведчука, киевские власти превратили "амбициозные хотелки" Зеленского в постулаты, которые нельзя ставить под сомнение. "При этом сложилась ситуация, когда из страха репрессий не слышно голосов против. Вместе с тем не слышно голосов за эти предложения, исключая околовластную клику и огосударствленные СМИ", - продолжает он.

"Жизни украинских граждан в этой игре - расходный материал. В такой людоедской системе нет места переговорам, о чем Зеленский честно заявляет", - подчеркивает Медведчук.

По его мнению, для мирного разрешения конфликта вокруг Украины необходимо три условия: учет интересов и суверенитета стран, не относящихся к Западу, признание приоритета человеческих жизней над любыми политическими интересами, а также "понимание, что мир уже давно дошел до опасной черты и необходима постройка новой системы безопасности, поскольку старая уже не работает". 

Теги:
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичМедведчук, Виктор ВладимировичВоенная операция на Украине
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