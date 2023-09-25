В Приморье в центре "Авангард" открылась первая женская смена

Занятия будут проводить для 75 десятиклассниц

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Первая женская смена открылась в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" приморского отделения ДОСААФ России. В ходе нее 75 десятиклассниц будут учиться азам военного дела, сообщила пресс-служба правительства региона.

"75 десятиклассниц из Дальнереченского муниципального района и Черниговского муниципального округа вошли в состав первой женской смены центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" приморского отделения ДОСААФ России. Смена, стартовавшая в понедельник, 25 сентября, продлится пять дней, во время которых бойцов будут обучать азам военного дела", - говорится в сообщении.

Программа новой смены будет такой же, как у мальчиков, за исключением физической подготовки, которая будет проходить по программе, рассчитанной на военнослужащих-женщин. Занятия будут проводиться по строевой, тактической, огневой и физической подготовке. Кроме того, девушкам расскажут о радиационной, химической и биологической защите. До конца года планируется участие еще 300 девушек и 1 080 юношей в сменах центра "Авангард".

В 2022 году на базе Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" ДОСААФ России курсы подготовки прошли 1 080 десятиклассников. Курсы длятся пять дней, на них ребята в рамках предмета ОБЖ проходят начальную военную подготовку: изучают оружие, средства химзащиты.