Новосибирская область представит систему активного долголетия на форуме "Россия"

Форум проведут в январе 2024 года

НОВОСИБИРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Минсоцразвития Новосибирской области представит систему активного долголетия для людей пожилого возраста, основанную на индивидуальном подходе к каждому пациенту, на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ с 22 по 28 января 2024 года. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.

"У нас в ноябре регион будет представлен на выставке "Россия" на ВДНХ, и отдельной площадкой будет представлена программа активного долголетия региона. Мы создавали различные программы, сейчас это сформировалось в систему [долговременного ухода], мы ее будем показывать. Ее основная логика в том, что когда в наш центр геронтологии приходят люди, сначала идет диагностика, у каждого разные дефициты: где-то малоподвижный образ жизни, где-то уже есть когнитивные нарушения здоровья. Благодаря этому геронтологом выстраивается индивидуальный маршрут", - сказал Машанов.

Он добавил, что регион представит свои практики в области активного долголетия на стенде Министерства труда и социальной защиты России. В форуме примут участие специалисты центра геронтологии региона.

Президент России Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия дальнейшему международному сотрудничеству. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.