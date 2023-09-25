В Севастополе начался демонтаж аварийных конструкций зданий штаба ЧФ

По словам главы города Михаила Развожаева, работы производят при помощи контролируемого подрыва

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Демонтаж аварийных конструкций здания штаба Черноморского флота ведется в Севастополе. С этим связаны громкие звуки в центре города, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Глухой звук, который сейчас было слышно в центре города, - это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ. Осуществленный при помощи контролируемого подрыва", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Ударной волной выбило окна в десяти домах, никто из гражданских не пострадал. Как сообщали в Минобороны России, во время атаки на город система ПВО сбила пять ракет.