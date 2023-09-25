Комитет Думы не поддержал законопроект об отмене штрафов за проживание без регистрации

Отмечается, что цель регистрационного учета гражданина заключается не только в обеспечении условий для реализации им его прав и свобод, но и в "исполнении обязанностей перед другими гражданами, обществом и государством"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате отклонить в первом чтении внесенный депутатами фракции "Новые люди" законопроект об отмене административной ответственности за проживание граждан без регистрации.

Как отмечено в заключении комитета, "концепция и содержательная направленность представленной законодательной инициативы <…> не могут быть признаны обоснованными и не заслуживают поддержки", так как возможный пересмотр каких-либо норм Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) "должен основываться на анализе и оценке соответствующих статистических данных общероссийского уровня". "Однако требуемая в связи с этим информация в пояснительной записке к законопроекту отсутствует", - констатируют в комитете.

Там также указывают, что предложенная инициатива не соответствует закону "О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ" и принятым в соответствии с ним правилам регистрации и снятия граждан с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства. Документ "также содержит юридико-технические "нестыковки" с отдельными нормами самого" КоАП, отмечают в комитете. Там подчеркивают, что цель регистрационного учета гражданина "заключается не только лишь в обеспечении необходимых условий для реализации данным гражданином его прав и свобод, но и в исполнении им обязанностей перед другими гражданами, обществом и государством".

Сейчас статьи 19.15.1. и 19.15.2 КоАП предусматривают ответственность для российских граждан за проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации и за нарушение правил регистрации по месту пребывания или месту жительства. Авторы законопроекта предлагали признать эти статьи утратившими силу.