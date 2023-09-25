Из Иркутска вылетел самолет одного из двух задержанных рейсов в Таиланд

Вылета ожидали 336 пассажиров

ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Azur Air, вылет которого из Иркутска в Таиланд был задержан в понедельник почти на пять часов, отправился к месту назначения. О вылете сообщается на онлайн-табло иркутского аэропорта.

"Вылетел", - указано на табло.

Изначально самолет должен был вылететь в 10:00 (05:00 мск), по причине замены экипажа выполнение рейса перенесли на 16:40 (11:40 мск). Вылета ждали 336 пассажиров.

Это был второй чартерный рейс на Пхукет, задержанный в аэропорту Иркутска. В воскресенье по этому же маршруту не вылетел чартер авиакомпании "Икар" из-за технической неисправности. Рейс перенесли на 27 сентября. Его ожидают 434 пассажира. Людей разместили в гостиницах Иркутска. Тем, кто решит отказаться от тура, выплатят его полную стоимость, сообщила в своих соцсетях авиакомпания. Пассажирам, решившим лететь, выплатят компенсацию за сокращенное время пребывания на курорте.