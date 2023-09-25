25 сентября, 09:31

Число погибших в ДТП на дорогах Москвы с 2010 года сократилось в 2,5 раза

По словам и.о. заммэра города Максима Ликсутова, это лучший показатель в России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате аварий в Москве с 2010 года снизилось в 2,5 раза, сообщил на пресс-конференции в ТАСС и.о. заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Смертность на дорогах [Москвы] снизилась в 2,5 раза [с 2010 года]. Это лучший показатель в России", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что столица опережает другие регионы по численности населения и количеству автомобилей, но остается одним из самых безопасных городов в России. При этом в Москве и Подмосковье зарегистрировано больше всего автомобилей в стране - более 8,5 млн машин. 

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