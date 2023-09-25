В Москве с 2020 года благоустроили территории почти 200 поликлиник

В ходе благоустройства в городе создали более 600 зон отдыха около медучреждений

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства с 2020 года провели работы по благоустройству территорий почти 200 столичных поликлиник, в которых завершен капитальный ремонт. Об этом сообщил ТАСС и.о. заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Новый облик получили не только сами здания медучреждений, которые отремонтированы в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории. В ходе благоустройства организовали 615 зон отдыха с удобными пешеходными дорожками, освещением, лавочками, над некоторыми из них установили навесы", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в рамках работ убрали под землю все воздушные провода, сами территории разделили на зоны для решения хозяйственных задач, движения транспорта и пешеходов. "Тротуары отделили от проезжей части, заменили ее асфальтобетонное покрытие. Возле поликлиник сделали зоны отдыха, дополнительно у детских, где возможно, - игровые площадки. Созданы комфортные условия для маломобильных граждан, оборудованы более 530 велопарковок и на ряде объектов - навесы в виде пергол для колясок и велосипедов", - добавил Бирюков.

По его словам, особое внимание было уделено освещению пространств, в общей сложности установлено около 2,8 тыс. фонарей с энергоэффективными светильниками. Для навигации на территориях медучреждений появилось более 2 тыс. информационных стел.

И. о. заммэра Москвы отметил, что возле поликлиник провели дополнительное озеленение - в общей сложности высадили более 1,4 тыс. деревьев и почти 10,9 тыс. кустарников. В осенне-весенний период запланирована высадка еще порядка 380 деревьев и свыше 2,5 тыс. кустарников. Подбор зеленых насаждений осуществляется с учетом рекомендаций аллергологов.