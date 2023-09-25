"Одноклассники" представили масштабное обновление

Соцсеть избавилась от лишних элементов на стартовой странице, добавила новые точки входа в рекомендуемый контент, а также существенно обновила алгоритмы ленты

Социальная сеть "Одноклассники" представила обновленную ленту новостей. ОК избавились от лишних элементов на стартовой странице, добавили новые точки входа в рекомендуемый контент из открытых страниц публикаций и видео, а также существенно обновили алгоритмы ленты. Это стало одним из главных изменений платформы в 2023 году, рассказали в пресс-службе соцсети в понедельник.

Контент в ленте теперь располагается выше на первом экране. Сразу над основной лентой появилась новая точка входа в ленту рекомендаций, при переключении на которую можно найти публикации от групп, которые лучше всего соответствуют интересам пользователя.

Рекомендованный контент также появился на страницах публикаций и видеороликов при их открытии.

Алгоритмы ранжирования в ленте соцсети также изменились. Теперь они учитывают больше факторов при показе релевантных публикаций и быстрее переобучаются в зависимости от того, как человек взаимодействует с контентом.