Московские педагоги поделились опытом с коллегами из других регионов

Делегаты из Казани, Липецка, Химок, Калуги, Йошкар-Олы, Архангельска и Орловской области узнали, как в столичных школах выстраивают образовательную траекторию ребенка, познакомились с проектами предпрофессионального образования и эффективными воспитательными практиками

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Директора и учителя из нескольких регионов России посетили столичную школу и познакомились с особенностями московской системы образования, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Столичную школу №2006 посетили педагоги и директора школ из нескольких регионов России в рамках проекта "Взаимообучение городов". Делегаты из Казани, Липецка, Химок, Калуги, Йошкар-Олы, Архангельска и Орловской области узнали, как в столичных школах выстраивают образовательную траекторию ребенка от детского сада до выпуска, познакомились с проектами предпрофессионального образования и эффективными воспитательными практиками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гостям показали технологическое оснащение школы, в том числе инфраструктуру "Московской электронной школы", рассказали о проектах в области воспитания учащихся. Делегаты приняли участие в мастер-классах, посвященных медицинским и предпринимательским классам, развитию гибких навыков и социализации, командообразованию. А в завершение встречи творческие коллективы школы продемонстрировали свои лучшие номера.

В пресс-службе добавили, что проект "Взаимообучение городов" существует уже шесть лет. За это время к участию присоединились 123 российских города с численностью населения свыше 100 тыс. человек. Мероприятия проекта посетили почти 300 тыс. педагогов и управленцев со всей страны.