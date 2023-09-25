Базовые параметры проекта МЦД-5 презентуют до конца года

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что диаметр каждого из двух тоннелей, которые построят для запуска "Ярославско-Павелецкого" Московского центрального диаметра, составит 10 м

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Основные параметры проекта пятого "Ярославско-Павелецкого" Московского центрального диаметра (МЦД-5) представят до конца 2023 года. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС и.о. заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Проект находится в стадии проектных изысканий. <…> Базовые параметры проекта до конца года озвучим", - сказал Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что диаметр каждого из двух тоннелей, которые построят в центре столицы для запуска "Ярославско-Павелецкого" Московского центрального диаметра (МЦД-5), составит 10 м. По его словам, для реализации проекта надо будет пройти под центром города 12 км и соединить Ярославское и Павелецкое направления Московской железной дороги (МЖД). Также мэр заявил, что между Ярославским и Павелецким вокзалами будут построены пять станций в центре столицы.

Будучи заммэра Москвы, Андрей Бочкарев уточнял ТАСС, что проектировщики обсуждают более 17 вариантов для прокладки соединительной линии между Ярославским и Павелецким направлениями МЖД в составе пятого Московского центрального диаметра. Позже Собянин подтвердил, что при необходимости для МЦД-5 в столице могут построить 20-километровый подземный тоннель.

При этом в официальном Telegram-канале директора НИИ "МосТрансПроект" Владимира Титова сообщалось, что "Ярославско-Павелецкий" МЦД-5 планируют соединить пересадками с несколькими станциями столичного метрополитена. Согласно опубликованной перспективной карте метро, диаметр будет иметь пересадки на следующие станции метро и МЦК: "Ростокино", "Рижская", "Комсомольская", "Китай-город", "Павелецкая", "Верхние котлы", "Нагатинская", "Варшавская", "Котляково", "Бирюлево".

Мэр также заявлял, что маршрут Ярославско-Павелецкого МЦД-5 могут утвердить осенью. По его словам, запуск МЦД-5 был запланирован на 2025 год. Затем начальник Московской железной дороги Валерий Танаев уточнил, что открытие движения по пятому диаметру намечено на 2026 год.

Московские диаметры

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открыть пять диаметров. Третий диаметр от Зеленограда до Раменского был запущен 17 августа 2023 года. Из пяти намеченных диаметров осталось запустить МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 - от Пушкина до Домодедова.

По словам Собянина, каждый день поезда МЦД-5 будут перевозить около 1 млн человек в день. Сегодня суммарно поезда МЦД-1 и МЦД-2 в сутки перевозят порядка 500 тыс. пассажиров. При этом поезда МЦД-3 и МЦД-4, который планируется запустить в сентябре этого года, будут вместе ежедневно перевозить около 1 млн человек.