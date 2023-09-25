В Подмосковье планируют утвердить правила пользования электросамокатами

В частности, это позволит создать единый стандарт работы сервисов СИМ и исключить злоупотребление средствами микромобильности

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Единый подход и стандарт работы сервисов по прокату средств индивидуальной мобильности (СИМ) планируют сформировать в Московской области к началу сезона их аренды в 2024 году. Принятие единых правил позволит обеспечить безопасность для пользователей сервисов и пешеходов, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"Сегодня в Московской области уделяется самое пристальное внимание именно выработке стратегии и путей решения. Готовится к подписанию соглашение о взаимодействии между правительством Московской области и Ассоциацией операторов микромобильности для выработки единого подхода и стандарта работы сервисов", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев, в рамках рабочих групп проводятся консультации с операторами и администрациями городских округов, в ходе которых выявляются проблемные вопросы и пути решения. "Позитивный опыт будет обобщен для использования уже в новом сезоне 2024 года", - привели его слова в пресс-службе.

В региональном парламенте подчеркнули, что принятие единых правил, действующих на территории Московской области, создадут единый стандарт работы сервисов СИМ, исключат злоупотребление средствами микромобильности, обеспечат качество и безопасность, как для пользователей сервиса, так и для пешеходов. Принятие же стандарта для инфраструктуры позволит создать единый узнаваемый вид, улучшит благоустройство, чем повысит качество оказываемых сервисами СИМ услуг.

По данным пресс-службы, сейчас аренда электросамоваров доступна в 41 городском округе Подмосковья.