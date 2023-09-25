Прокуроры проверят условия передачи в РФ коммунальных объектов частным компаниям

Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что несоблюдение сроков и отставание от графиков ремонта коммунальной инфраструктуры потребовали повсеместного реагирования

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские прокуроры проверят условия договоров о передаче частным компаниям объектов коммунальной инфраструктуры в сфере ЖКХ. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы зафиксировали низкие темпы вовлеченности коммунальной инфраструктуры в концессионный оборот (передача под управление частных компаний - прим. ТАСС), поэтому прокуроры ориентированы проверить концессионные договоры, особенно те, которые заключены на длительный период времени, к примеру до 2050 года, а также условия заключения концессионных договоров", - сообщил Краснов.

По его словам, "в некоторых концессионных договорах предусмотрено осуществление ремонта коммунальной инфраструктуры не ранее 2042 года". Генпрокурор подчеркнул, что "прокуроры будут заниматься всеми этими проблемами", будут реагировать.

Он отметил, что несоблюдение сроков и отставание от графиков ремонта коммунальной инфраструктуры потребовали повсеместного реагирования прокуроров. Краснов заметил, что нарушения в сфере ЖКХ и завышенные тарифы являются одними из наиболее острых вопросов для граждан: ежегодно прокурорам "поступают сотни тысяч таких обращений".

Выступая в 2022 году с докладом Совету Федерации, генпрокурор России отмечал, что высокий износ коммунальных сетей приводит к увеличению сумм в квитанциях за коммунальные услуги, решению проблемы поможет практика концессионных соглашений, приводящих к вложению инвестиций частных компаний в сектор коммунальных услуг. Так, за 2020-2021 годы по инициативе прокуроров было заключено 129 таких соглашений в 22 регионах, что позволило дополнительно привлечь в сферу ЖКХ более 8 млрд рублей частных инвестиций. Для совершенствования этого механизма генпрокурор предлагал расширить перечень имущества, которое можно передавать в концессию, и упростить процедуру заключения соглашений о концессии.